Олег Басилашвили представил в Петербурге книгу "Палата №26. Больничная история"

Презентация состоялась в рамках XIV Международного книжного салона.

В воскресенье 26 мая актер театра и кино, Народный артист СССР Олег Басилашвили представил петербургским читателям свою новую книгу. Это его второе произведение. Встреча прошла в Михайловском манеже на Книжном салоне.

В "Палате №26. Больничная история" Басилашвили рассказывает о своем детстве, родителях, друзьях, о работе в театре и в кино и многом другом.

— Я понять этого не могу: что происходит со мной и окружающими в сегодняшнем мире? Люди меняют отношение друг к другу, люди меняют отношение к прошлому… В своей книге я сам себе задал эти вопросы и попытался на них ответить. Но ответов не нашел, — рассказал писатель.

Фото: vk.com/knigaspbru