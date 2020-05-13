В МЧС рассказали о состоянии эвакуированных из Актау россиян

Среди 9 эвакуируемых пострадавших - один ребенок.

Состояние российских граждан, эвакуированных из казахстанского города Актау после крушения пассажирского самолета, оценивается как тяжелое. Соответствующее заявление сделал врач анестезиолог-реаниматолог из отряда "Центроспас" от экстренного ведомства страны Виктор Белинский. Пресс-служба ГУ МЧС уточнила, что борт Ил-76 вылетел в Москву. на его борту находятся девять пациентов, которые будут госпитализированы. В том числе речь идет о б одном несовершеннолетнем.

На борту находятся все пострадавшие, <...> состояние их тяжелое, но они транспортабельны. Им будет осуществляться вся необходимая помощь, которая требуется на борту, для успешной эвакуации в Москву. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что вчера летевший из Баку в Грозный самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения воздушного судна с птицами командир пассажирского лайнера решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно информации от Минздрава Казахстана, выжившими считаются 28 человек. Как сообщили в российском посольстве, девять россиян находились в местных больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.

В авиакатастрофе под Актау погибли 38 человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России