В МЧС рассказали о состоянии квартиры на 13-ой Красноармейской после хлопка газа

Опасного вреда для всего дома происшествие не нанесло.

Появились подробности хлопка, произошедшего утром 7 июля в Адмиралтейском районе Петербурга. В настоящее время причиной происшествия называют открытые конфорки в квартире. Газовоздушная смесь выбила стекла в двух окнах, а также повредила кухонную обстановку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Специалисты отметили, что повреждений несущих перегородок, перекрытий или конструкций нет.

В результате хлопка пострадал 22-летний молодой человек. Сейчас он госпитализирован. Его состояние считается тяжелым. Известно, что в поврежденной квартире работали сотрудники "ПетербургГаза". Эксперты пришли к выводу, что оборудование было исправным. Перекрывать газ в здании полностью не стали. Отключена только одна квартира.

Напомним, что хлопок произошел на первом этаже дома под номером 21 на 13-ой Красноармейской улице.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб