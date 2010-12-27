Loketski посвятил свою новую работу Маргарите Тереховой

Граффити расположено в "Графском парке".

Сегодня 7 июля на Парнасе стрит-арт артист Loketski разместил новую работу. На подтопленной бетонной плите художник изобразил граффити "Черный пруд". Работа посвященная советской актрисе театра и кино Маргарите Тереховой, у которой болезнь Альцгеймера.

"Возможно, не все знают, что Маргариту Борисовну последние годы мучает страшный недуг. Неизлечимая болезнь постепенно превращает её сознание в "чёрный пруд". Советский театр и кинематограф были устроены таким образом, что артисты хоть и получали всенародную славу, но гонорары имели относительно скромные. Многие из них встретили старость в нужде, некоторые — в крайней", – написал художник в своем Instagram.

Loketski отметил, что Маргарите Тереховой требуется круглосуточный уход и сиделка. Он призвал всех неравнодушных помочь актрисе, потому что ее единственная дочь не справляется.

Кроме того, художник разместил рядом со своей работой искусственные лилии, чтобы торчащие рядом из-под земли прутья были заметнее и стали не такими опасными.

Ранее Loketski уже рисовал граффити на Парнасе.

Фото: loketski / Instagram