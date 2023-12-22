В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске

Из здания спасатели помогли эвакуироваться из ЦУМа в Дагестане 27 людям.

Тушение горящего здания Центрального универсального магазина в Буйнакске осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения. Соответствующее заявление сделали представители регионального экстренного ведомства по Дагестану. Специалисты заметили, что огнеборцам приходится подвозить воду к месту ликвидации пламени.

Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 4 километров. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что на территории Буйнакска загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. Повреждено около 500 квадратных метров. Спасатели из ГУ МЧС эвакуировали из помещения 27 человек.

Во время квартирного пожара на проспекте Науки пострадал человек.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан