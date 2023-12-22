Во время квартирного пожара на проспекте Науки пострадал человек

Спасатели эвакуировали 15 жильцов.

Сегодня утром, 1 февраля, в Калининском районе произошел пожар. На проспекте Науки в доме № 14, корпус 2, загорелась комната в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:46. В это время пламя охватило всю обстановку. Площадь возгорания составила 20 "квадратов".

На место случившегося прибыли спасатели. С огнем боролись 12 человек личного состава и три спецмашины.

В результате случившегося пострадал один человек. Его доставили в больницу. Еще 15 жителей эвакуировались.

Пожар потушили за 20 минут. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv