Глава страны воспринял информацию с облегчением.

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске. Генерал-полковник Евгений Зиничев вспомнил, что президент России воспринял новость с облегчением. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям".

Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: "А живые все-таки есть" прокомментировал спикер

Трагедия с обрушением дома стала самым страшным событием за те 1,5 года, что Зиничев возглавляет ведомство. Местные жители практически не надеялись увидеть кого-то под завалами живыми. В городе стоял мороз в минус 30 градусов, шансов было мало. Однако спасателям все же удалось найти Ваню Фокина живым. Эту новость восприняли как чудо.

Напомним, что инцидент произошел 31 декабря в Магнитогорске. Тогда обрушилось жилое здание. Из-под обломков извлекли тела 39 человек. Спасатели нашли живым десятимесячного малыша. Он лежал в кроватке и был тепло укутан. В апреле медики рассказали, что состояние ребенка удовлетворительное, но есть проблема с ножкой.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео обрушенного автомобильного моста в Оренбурге.

Видео: YouTube/NewSoldat