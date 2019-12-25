В МЧС рассказали, что делать с овощами после покупки

Специалисты ведомства выпустили специальные рекомендации для россиян.

Специалисты МЧС России 19 апреля дали совет во время эпидемии коронавируса по обработке овощей, купленных в магазине. Специалисты ведомства рекомендуют, вернувшись из магазина, замочить в воде зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут для профилактики распространения вируса. После этого овощи нужно промыть под проточной водой, используя нейтральное моющее средство, которое нужно тщательно смыть.

При этом в МЧС напомнили, что в случае возвращения домой после похода в магазин необходимо сначала вымыть руки и только потом разбирать покупки. Продукты в твердой упаковке нужно помыть водой и мылом, а перед тем, как выкладывать продукты, нужно протереть кухонные поверхности.

Ранее мы сообщали о том, что выставочный комплекс "Ленэкспо" на Васильевском острове в Петербурге на время переоборудуют в госпиталь. Он будет рассчитан на 544 койко-мест.

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