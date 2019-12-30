МЧС: в четверг Петербург накроет сильный ветер

Ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

В среду, 15 января, стало известно, что в четверг в Петербург придет сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду. Петербуржцев просят убрать вещи с балконов, парковать машины подальше от рекламных щитков и не ходить под шаткими конструкциями.

Отечается, что 16 января в Петербурге повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах электроснабжения.

Ранее мы сообщали о том, что тёплый январь вернул в Петербург стаи лебедей.

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