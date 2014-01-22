В МЧС предупредили об усилении ветра в Северной столице

Стихия разгуляется до 15 м/с. Спасатели рекомендуют жителям не ходить под щитами и ненадежными конструкциями на улице.

Сегодня, 10 сентября, ожидается сильный ветер в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Порывы будут достигать 15 м/с. В связи с неблагоприятной климатической обстановкой спасатели рекомендуют жителям города оставаться дома и закрыть окна. Автомобили лучше всего поставить в гаражи или вдали от деревьев и шатких сооружений. Сотрудники ведомства отмечают, что не стоит передвигаться по улице под деревьями и рекламными баннерами.

Ранее на Piter.tv сообщили, что небольшие дожди, облачность и теплая погода ожидаются в Петербурге в воскресенье.

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