В МЧС предупредили об усилении ветра в Петербурге

Горожанам стоит соблюдать определенные правила безопасности.

Завтра, 5 ноября, в Петербурге ожидается усиление ветра до 23 м/с. Об этом предупредила ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

Ветер будет юго-западного направления.

При сильном ветре стоит закрыть окна, убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона и сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину лучше оставить в гараже или на расстоянии от деревьев. Находясь на улице, избегайте рекламных щитов, шатких конструкций и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что упавшая рекламная конструкция заберет из бюджета Центрального района 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV