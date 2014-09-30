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В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 7 ноября
Сегодня, 13:05
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В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 7 ноября

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В период непогоды лучше всего остаться дома. 

В понедельник, 7 ноября, в Петербурге ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов порывы ветра будут достигать 15 м/с. В период непогоды лучше всего остаться дома. Рекомендуется закрыть окна, убрать вещи с балконов. Машины лучше припарковать в гараже или подальше от деревьев и шатких конструкций. Необходимо соблюдать осторожность на улице. Нельзя ходить под деревьями и неустойчивыми баннерами.

Ранее на Piter.tv: в большинстве районов Петербурга выпал первый снег.

Фото: Pexels

Теги: климат, мчс, мчс предупреждает, ноябрь, погода, прогноз погоды, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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