В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 7 ноября

В период непогоды лучше всего остаться дома.

В понедельник, 7 ноября, в Петербурге ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов порывы ветра будут достигать 15 м/с. В период непогоды лучше всего остаться дома. Рекомендуется закрыть окна, убрать вещи с балконов. Машины лучше припарковать в гараже или подальше от деревьев и шатких конструкций. Необходимо соблюдать осторожность на улице. Нельзя ходить под деревьями и неустойчивыми баннерами.

Ранее на Piter.tv: в большинстве районов Петербурга выпал первый снег.

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