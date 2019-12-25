Ленобласть утром 17 марта накрыл густой туман

МЧС призвали местных жителей быть аккуратнее и внимательнее.

Утром в среду, 17 марта, Ленинградскую область накрыл густой туман. Об этом местным жителям рассказали в пресс-службе МЧС.

С 02.00-05.00 на область опустилась белая пелена с видимостью 500 метров и менее. Людей призвали быть внимательнее и аккуратнее, в особенности на дорогах. Пешеходов призвали использовать светоотражающие элементы, водителей – отказаться от опасных маневров и высокой скорости.

Ранее мы писали, что в большинстве районов Ленобласти 17 марта пройдет мокрый снег.

Фото: pixabay