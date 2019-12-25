В большинстве районов Ленобласти 17 марта пройдет мокрый снег

Днем 17 марта будет 0..+5 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 17 марта на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В большинстве районов региона 17 марта пройдет небольшой мокрый снег, ночью и утром местами ожидаются туманы. Ночью ветер переменный со скоростью 1-6 м/с, днем северных направлений 3-8 м/с.

Ночью в Ленобласти похолодает до -2..-7 градусов, днем 17 марта будет 0..+5 градусов. На дорогах гололедица.

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