В МЧС предупредили о дожде со снегом и сильном ветре в понедельник

Жителей Петербурга просят обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В понедельник, 8 ноября, в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Синоптики обещают сильные осадки. Утром начнется дождь, к обеду выпадет мокрый снег. Кроме того, поднимется сильный северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с.

Горожан просят убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна. В МЧС рекомендуют отказаться от прогулок в лесах и советуют избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Автомобили лучше припарковать в гаражах либо вдали от деревьев.

Ранее на Piter.tv: главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе появится снег.

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