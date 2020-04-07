В МЧС посоветовали, как защитить себя от коронавируса после прогулок.
В ведомстве советуют после возвращения домой вымыть обувь и сменить одежду. Также нужно утилизировать индивидуальные средства защиты — маску и перчатки. Перед этим их нужно сложить в целлофановый пакет.
После необходимо вымыть руки с мылом под тёплой водой в течение 20 секунд. Также нужно промыть нос и горло, умыть лицо, уделив особое внимание глазам.
В МЧС напомнили, что покидать дом при режиме самоизоляции можно лишь особо важных случаях.
Ранее мы рассказывали, что во вторник уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,8 баллов.
Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф
Обсуждение ( 0 )
Тогда и одежду верхнюю нужно утилизировать. Вирус , если попадает на маску, значит и на одежду. Так что делать?