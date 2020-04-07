  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:22
723
matveyvn
Код вставки плеера

В МЧС посоветовали, как защитить себя от коронавируса после прогулок

0 0

В ведомстве напомнили, что покидать дом при режиме самоизоляции можно лишь особо важных случаях.

В МЧС посоветовали, как защитить себя от коронавируса после прогулок.

В ведомстве советуют после возвращения домой вымыть обувь и сменить одежду. Также нужно утилизировать индивидуальные средства защиты — маску и перчатки. Перед этим их нужно сложить в целлофановый пакет.

После необходимо вымыть руки с мылом под тёплой водой в течение 20 секунд. Также нужно промыть нос и горло, умыть лицо, уделив особое внимание глазам.

В МЧС напомнили, что покидать дом при режиме самоизоляции можно лишь особо важных случаях.

Ранее мы рассказывали, что во вторник уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,8 баллов.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф

Теги: коронавирус, мчс, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 12:39

Тогда и одежду верхнюю нужно утилизировать. Вирус , если попадает на маску, значит и на одежду. Так что делать?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии