В ведомстве напомнили, что покидать дом при режиме самоизоляции можно лишь особо важных случаях.

В МЧС посоветовали, как защитить себя от коронавируса после прогулок.

В ведомстве советуют после возвращения домой вымыть обувь и сменить одежду. Также нужно утилизировать индивидуальные средства защиты — маску и перчатки. Перед этим их нужно сложить в целлофановый пакет.

После необходимо вымыть руки с мылом под тёплой водой в течение 20 секунд. Также нужно промыть нос и горло, умыть лицо, уделив особое внимание глазам.

В МЧС напомнили, что покидать дом при режиме самоизоляции можно лишь особо важных случаях.

Ранее мы рассказывали, что во вторник уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,8 баллов.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф