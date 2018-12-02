В МЧС опровергли информацию о пожаре в ТЦ "Сенная"

Посетители и персонал покинули здание до приезда пожарной команды.

В СМИ появилась информация о том, что в торговом комплексе "Сенная" на улице Ефимова произошло возгорание на втором этаже здания, вызвавшее задымление. Однако в пресс-службе МЧС Петербурга опровергли данную информацию.

Как пояснили в ведомстве, в ТК "Сенная" сработала пожарная сигнализация, однако пожар не подтвердился.

Посетители и персонал покинули здание до приезда пожарной команды.

Ранее мы сообщили о том, что на Энгельса вспыхнул балкон однокомнатной квартиры.

Фото: Piter.TV