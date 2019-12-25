На Энгельса вспыхнул балкон однокомнатной квартиры

Утром в среду, 25 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, в 08:04 стало известно о возгорании по адресу: пр. Энгельса, д. 63, к3.
В однокомнатной квартире на балконе произошло воспламенение предметов на площади около 3 кв.м. Для ликвидации огня были задействованы 12 спасателей с тремя специализированными автомобилями.
В 08:22 пожар был потушен. Пострадавших нет.
Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в "трешке" на Воронежской улице пострадал мужчина.
Фото: Piter.TV
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