При пожаре в "трешке" на Воронежской улице пострадал мужчина

В ходе спасательной операции было эвакуировано три человека.

МЧС поделилось новыми сведениями о пожаре, произошедшем в понедельник, 23 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга.

Согласно информации ведомства, сигнал о возгорании в здании № 94 на Воронежской улице поступил диспетчеру 23 декабря в 20:32. В одной из комнат трехкомнатной квартиры, площадь которой составляет 12 кв.м., произошло возгорание мебели на площади 2 кв.м. К 20:47 пожар был полностью потушен.

В ходе спасательной операции было эвакуировано три человека. Один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что из зоны пожара на Заозерной улице эвакуировали 30 человек.

Фото: Piter.TV