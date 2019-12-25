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В МЧС оценили обстановку с природными пожарами в Тверской области
Сегодня, 16:32
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matveyvn

В МЧС оценили обстановку с природными пожарами в Тверской области

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Для тушения пожаров в регионе создан резерв из 1,8 тысячи человек и свыше 920 единиц техники.

В МЧС оценили обстановку с природными пожарами в Тверской области. Глава ведомства Евгений Зиничев оценил ситуацию как стабильную. Его слова приводит пресс-служба МЧС.

Отмечается, что Тверская область занимает первое место среди регионов Центральной России по площади лесов. В субъекте также довольно большие запасы торфа. Это подвергает область большому риску возникновению пожаров.

В настоящий момент пожароопасная обстановка развивается в соответствии с долгосрочным прогнозом и остается стабильной.

Евгений Зиничев, глава МЧС России

Отмечается, что для тушения пожаров в регионе создан резерв из 1,8 тысячи сотрудников МЧС и свыше 920 единиц техники.

Ранее в Норильске рассказали о ситуации на месте разлива топлива.

Теги: мчс, пожары, тверская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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