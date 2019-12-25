В МЧС оценили обстановку с природными пожарами в Тверской области. Глава ведомства Евгений Зиничев оценил ситуацию как стабильную. Его слова приводит пресс-служба МЧС.
Отмечается, что Тверская область занимает первое место среди регионов Центральной России по площади лесов. В субъекте также довольно большие запасы торфа. Это подвергает область большому риску возникновению пожаров.
В настоящий момент пожароопасная обстановка развивается в соответствии с долгосрочным прогнозом и остается стабильной.
Евгений Зиничев, глава МЧС России
Отмечается, что для тушения пожаров в регионе создан резерв из 1,8 тысячи сотрудников МЧС и свыше 920 единиц техники.
Ранее в Норильске рассказали о ситуации на месте разлива топлива.
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