Испекторы будут работать на месте ЧС до октября в еженедельном режиме.

В Норильске рассказали о ситуации на месте разлива топлива. Эксперты считают, что глубина проникновения нефтепродуктов в почву на месте аварии составляет не менее 2-5 сантиметров. Информацию приводит пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса.

В специальную экспертную группу по случаю ЧС на станции ТЭЦ-3 входят специалисты из Института экологии и географии СФУ, Института фундаментальной биологии и биотехнологии, а также представители власти. В данный момент группа взяла пробы почвы и исследует их.

Визуально площадь загрязнения пойменных почв составляет не менее 5 квадратных километров. сообщение пресс-службы губернатора Красноярского края Александра Усса

Испекторы будут работать на месте ЧС до октября в еженедельном режиме. На данный момент на уровень загрязнения обследованы долины ручья Безымянного, реки Далдыкан и Амбарная, озеро Пясино и исток реки Пясины.

Ранее в трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка.