В МЧС не почувствовали резкий химический запах, на который жаловались петербуржцы

Специалисты проехались по всем адресам и не уловили ни гари, ни каких-либо других неприятных запахов.

В вечерние часы 2 марта жители Красносельского района Петербурга пожаловались на химический запах. Неприятный душок предположительно шел с Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Петербуржцы сообщали, что запах чувствуется на Ленинском проспекте и чуть дальше проспекта Героев. По их словам, пахнет либо химией, либо нефтепродуктами. Запах назвали резким и удушающим.

Сотрудники МЧС проехали по адресам, указанным в заявке, однако ни гари, ни каких-либо других неприятных запахов не уловили.

Ранее очевидцы засняли процесс тушения пожара на улице Гидростроителей в Кронштадте.

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