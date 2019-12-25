Причина: неисправности в электроустановочных изделиях.

В МЧС назвали главную причину пожаров в детских лагерях. О ней рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, 98% всех пожаров в детских лагерях происходит из-за неисправностей в электроустановочных изделиях. Это, например, неправильный монтаж проводов или использование неисправных источников энергии.

Ранее режим "Чрезвычайная ситуация" был объявлен в связи с пожаром на газоперерабатывающей станции в Казани. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

По состоянию на 7:00, спасатели перекачивают газ в резервную емкость и продумывают технологическую схему отглушки манометрических сборов.