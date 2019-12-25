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В МЧС Ленобласти вновь предупредили о тумане и низкой видимости на дорогах
Сегодня, 19:24
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nadezhda_sib

В МЧС Ленобласти вновь предупредили о тумане и низкой видимости на дорогах

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По возможности стоит не выезжать на трассы.

С 21 часа 11-го октября местами по Ленинградской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти. 

Также туман ожидается ночью и утром 12-го октября. 

В связи с этим повышается вероятность ДТП, водных происшествий, аварий на железнодорожном транспорте и вероятность происшествий, связанных с заблудившимися людьми. 

Водителям напомнили о том, что при поездке по время тумана стоит значительно снизить скорость, включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары, а также выполнять ряд других правил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, какой будет погода 12-го октября в области. 

Фото: pixabay.com

Теги: погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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