В МЧС Ленобласти вновь предупредили о тумане и низкой видимости на дорогах

По возможности стоит не выезжать на трассы.

С 21 часа 11-го октября местами по Ленинградской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Также туман ожидается ночью и утром 12-го октября.

В связи с этим повышается вероятность ДТП, водных происшествий, аварий на железнодорожном транспорте и вероятность происшествий, связанных с заблудившимися людьми.

Водителям напомнили о том, что при поездке по время тумана стоит значительно снизить скорость, включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары, а также выполнять ряд других правил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, какой будет погода 12-го октября в области.

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