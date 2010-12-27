В начале недели в Ленобласти резко похолодает

Температура может упасть до -13 градусов.

МЧС Санкт-Петербурга информирует жителей Ленинградской области о падении температуры в начале следующей рабочей неделе. Ведомство ссылается на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу синоптиков в воскресенье, 28 октября, в области температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, а днем поднимется до +4 градусов. На следующий день в темное время суток температура может упасть до -13 градусов. В области ожидается осадки в виде первого снега и гололед.

МЧС рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными, строго соблюдать ПДД, скоростной режим и применить покрышки, соответствующие погодным условиям.



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