В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси рассказал о необходимости согласовать конкретные параметры.

Международное агентство по атомной энергии приступило к обсуждению с Москвой и Киевом создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной энергостанции. Об этом журналистов в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке уведомил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Чиновник выступил на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией. есть убеждение, что создание этой зоны необходимо. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт призвал стороны прийти к соглашению по конкретным параметрам как можно скорее. Рафаэль Гросси добавил, что электроснабжение одного из шести блоков ЗАЭС удалось восстановить после нанесенных ему повреждений из-за обстрела. В МАГАТЭ уточнили, что некоторое время на режимной объекте приходилось пользоваться дизельными генераторами.

Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций