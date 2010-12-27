В Люберцах во время игры в футбол умер 13-летний мальчик

В минувшее воскресенье в Люберцах погиб 13-летний мальчик во время игры в футбол.
Трагедия произошла в одном из дворов многоэтажных жилых домов. Компания ребят играла в футбол. 13-летний мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очевидцы вызвали "скорую", но ребенок скончался до приезда медиков.
Следственные органы по данному факту проводят проверку.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. К настоящему времени осмотрено место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего с целью установления причины смерти, опрошены очевидцы.
СУ СК РФ по Московской области
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: Pixabay
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