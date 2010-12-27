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В Люберцах во время игры в футбол умер 13-летний мальчик
Сегодня, 13:15
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MShaffter

В Люберцах во время игры в футбол умер 13-летний мальчик

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В ходе игры в футбол со сверстниками ребенок почувствовал недомогание и потерял сознание.

В минувшее воскресенье в Люберцах погиб 13-летний мальчик во время игры в футбол.

Трагедия произошла в одном из дворов многоэтажных жилых домов. Компания ребят играла в футбол. 13-летний мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очевидцы вызвали "скорую", но ребенок скончался до приезда медиков.

Следственные органы по данному факту проводят проверку.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. К настоящему времени осмотрено место происшествия,  назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего с целью установления причины смерти, опрошены очевидцы.

СУ СК РФ по Московской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Сегодня ранее: В Костромской области обрушившаяся стена убила 8-летнегно мальчика.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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