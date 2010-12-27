В Костромской области обрушившаяся стена убила ребенка

Трое 8-летних мальчиков гуляли возле заброшенного здания без сопровождения взрослых.

Накануне, 13 октября, в Костромской области обрушившаяся стена старого здания убила 8-летнего мальчика, второго покалечила.

ЧП произолшло в минувшее воскресенье недалеко от поселка Талица Вохомского района Костромской области. Трое мальчиков отправились к заброшенному зданию искать металл. Они ломом ковыряли землю рядом с ветхой постройкой. В один из моментов стена рухнула на детей. Один из мальчиков погиб на месте, второго с травмами госпитализировали в больницу.

По данному факту следственные органы по Костромской области проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе проверки будут проведены необходимые экспертизы, а также будут проверяться семьи детей.

Фото: Pixabay