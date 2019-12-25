В Люберцах на женщину с 12 этажа бросили мешок со строительным мусором

Женщина получила травму позвоночника и множественные переломы.

В Люберцах мешок со строительным мусором тяжело травмировал женщину.

ТАСС сообщает, что ЧП произошло 14 июля, но только сейчас стали известны все подробности. 38-летняя женщина выходила из подъезда строящегося дома, когда с высоты 12го этажа на нее упал мешок со строительным мусором. Женщина экстренно была госпитализирована в больницу. У нее диагностированы тяжелые переломы, в том числе позвоночника.

Следственные органы по данному факту назначили проверку по переданным из МВД документам. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

СМИ сообщают, что женщина нуждается в дорогостоящей операции, денег на которую в семье нет. Шансов встать на ноги у женщины немного.

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