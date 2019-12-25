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В Подмосковье неизвестный выстрелил в годовалого ребенка
Сегодня, 13:27
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В Подмосковье неизвестный выстрелил в годовалого ребенка

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Девочка с серьезными химическими ожогами доставлена в больницу.

В Нахабино Красногорского района Московской области неизвестный мужчина выстрелил из газового пистолета в женщину и ее годовалую дочь.

ТАСС сообщает со ссылкой на СКР по Московской области, что следователи проверяют обстоятельства нападения мужчины на женщину и ее годовалою дочь в Нахабино. Результаты проверки организованы после публикаций СМИ, в которых сообщалось, что в ходе конфликта с женщиной, которая гуляла с годовалым ребенком, мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в сторону женщины.

В результате малышка получила химические ожоги лица, шеи и верхних конечностей. Ребенка в срочном порядке госпитализировали в больницу. 

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность мужчины.

СУ СК РФ по Московской области 

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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