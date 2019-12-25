В Подмосковье неизвестный выстрелил в годовалого ребенка

В Нахабино Красногорского района Московской области неизвестный мужчина выстрелил из газового пистолета в женщину и ее годовалую дочь.
ТАСС сообщает со ссылкой на СКР по Московской области, что следователи проверяют обстоятельства нападения мужчины на женщину и ее годовалою дочь в Нахабино. Результаты проверки организованы после публикаций СМИ, в которых сообщалось, что в ходе конфликта с женщиной, которая гуляла с годовалым ребенком, мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в сторону женщины.
В результате малышка получила химические ожоги лица, шеи и верхних конечностей. Ребенка в срочном порядке госпитализировали в больницу.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность мужчины.
СУ СК РФ по Московской области
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее:В Подмосковье хозяйка квартиры нашла труп в пакете четырехмесячной давности
Фото:: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все