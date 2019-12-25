В Подмосковье хозяйка квартиры нашла труп в пакете четырехмесячной давности

Рядом с телом стояла тележка.

В одной из квартир в Подмосковье хозяйка квартиры нашла тело квартиросъемщицы в пакете.

Телеграм-канал "112" сообщает о найденном теле женщины в пакете в одной из квартир в Подмосковье. В полицию о жуткой находке сообщила хозяйка квартиры, которая пришла забрать деньги за сдаваемую в аренду квартиру. Придя по адресу, в квартире на полу она увидело женское тело в пакете, а рядом стояла тележка.

По словам женщины, накануне ей позвонил сожитель покойной и сказал, что не сможет в этом месяце заплатить за жилье, так как у него умерла жена. По словам соседей, мужчину не видели уже пару дней. "112" сообщает, что женщина умерла примерно 4 месяца назад. Мужчина, вероятно, собирался вывезти тело и скрыть следы.

Следственные органы СКР по Московской области сообщают, что в г.о. Щелково проверяются обстоятельства смерти неустановленной женщины в возрасте примерно 50-55 лет. Тело было завернуто в полиэтиленовый пакет и имело гнилостные изменения. Смерть наступила явно больше месяца назад.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Устанавливается личность погибшей. СУ СК РФ по Московской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Сожителя женщины ищут.

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Фото: Piter/TV