Видео: самосвал врезался в пешеходный мост в Любани

В городе Любань Тосненского района Ленобласти обрушился наземный пешеходный переход, в его врезался самосвал. Очевидцы сделали кадры на месте происшествия.
На видео попал момент, как транспортное средство сбило мост. Самосвал не прошел по высоте, так как не опустил кузов. Свидетели сообщили о том, что под переходом находятся две машины.
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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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