Видео: самосвал врезался в пешеходный мост в Любани

Под мостом находилось несколько авто.

В городе Любань Тосненского района Ленобласти обрушился наземный пешеходный переход, в его врезался самосвал. Очевидцы сделали кадры на месте происшествия.

На видео попал момент, как транспортное средство сбило мост. Самосвал не прошел по высоте, так как не опустил кузов. Свидетели сообщили о том, что под переходом находятся две машины.

Трассу М-10 пришлось перекрыть. Водители могут объехать участок в сторону Чудово через Коркино.

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK