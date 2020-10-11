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Видео: самосвал врезался в пешеходный мост в Любани

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Под мостом находилось несколько авто.

В городе Любань Тосненского района Ленобласти обрушился наземный пешеходный переход, в его врезался самосвал. Очевидцы сделали кадры на месте происшествия.

На видео попал момент, как транспортное средство сбило мост. Самосвал не прошел по высоте, так как не опустил кузов. Свидетели сообщили о том, что под переходом находятся две машины.

Трассу М-10 пришлось перекрыть. Водители могут объехать участок в сторону Чудово через Коркино.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Теги: обрушение, пешеходный мост, самосвал
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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