В Петербурге студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб

Также в автомобиле находились три девушки, две 18-летние и одна 17-летняя.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Северной столице студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Непокоренных. Известно, что 19-летний водитель не справился с управлением, вылетел на газон и врезался в дерево. В результате аварии молодой человек погиб на месте.

Известно, что в машине также находились три девушки, две 18-летние и одна 17-летняя. Все они получили травмы и находятся в больнице.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП с такси на Невском проспекте пострадала пассажирка.

Фото:Piter.TV