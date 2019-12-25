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В Петербурге студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб
Сегодня, 12:27
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб

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Также в автомобиле находились три девушки, две 18-летние и одна 17-летняя.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Северной столице студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Непокоренных. Известно, что 19-летний водитель не справился с управлением, вылетел на газон и врезался в дерево. В результате аварии молодой человек погиб на месте.

Известно, что в машине также находились три девушки, две 18-летние и одна 17-летняя. Все они получили травмы и находятся в больнице.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП с такси на Невском проспекте пострадала пассажирка.

Фото:Piter.TV

Теги: дтп на непокоренных, каршеринг дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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