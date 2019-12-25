Строительство крупнейшего на Северо-Западе молочного комплекса завершают в Осьмино

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на ноябрь текущего года.

В селе Осьмино Лужского района Ленинградской области подходит к завершению строительство нового автоматизированного молочно-товарного комплекса племенного завода "Бугры". Заместитель председателя правительства Ленинградской области по АПК Олег Малащенко и генеральный директор предприятия Виктор Локтионов посетили объект во вторник, 20 августа, чтобы оценить ход работ.

Как сообщили в пресс-службе регионального комитета по АПК, новый комплекс станет самым большим на Северо-Западе. Он рассчитан на содержание 8 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 3,5 тысячи составляют дойное стадо. Планируется, что ежедневно на предприятии будет производиться 130 тонн молока.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на ноябрь текущего года.

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Фото: комитет по АПК Ленобласти