В Лужском районе ввели в эксплуатацию новый газопровод

Протяженность газопровода составила 14 километров.

Во вторник, 15 декабря, в Лужском районе Ленобласти ввели в эксплуатацию новый газопровод протяженностью 14 километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, газ провели от деревни Ретюнь в поселок Серебрянский и деревню Шильцево. Новый газопровод вошел в программу газификации области. Заместитель редседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин заявил, что объем финансирования программы составляет 40 миллиардов рублей.

К 2026 году в Лужском районе планируют положить в общей сложности 203 километра газопроводов. То есть газ получат 12 объектов, 43 населённых пункта, 4238 квартир и домовладений.

Ранее мы писали, что "Роснефть" открыла третье месторождение газа в Карском море.

Фото: Pixabay