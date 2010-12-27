В Лужском районе несовершеннолетнему продали алкоголь

Продавец пытался дать взятку полиции.

Сотрудница магазина в Лужском районе Ленинградской области пыталась дать взятку полицейскому, попавшись на продаже алкоголя ребенку. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

Вчера, 9 августа, сотрудница магазина "Шанс" пыталась дать полицейскому 15 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал ее к отвественности за продажу алкоголя лицу, не достигшему 18 лет. Сотрудник полиции от денег отказался и возбудил в отношении продавца административное дело по статье "незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Также теперь идет предварительное расследование уголовного дела по статье "покушение на дачу взятки".

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области сотрудник РЖД подозревается в получении взятки в 1 миллион 200 тысяч рублей.

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