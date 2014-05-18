В Лужском районе Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине

Правоохранители Лужского района Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в поножовщине. Инцидент произошел в Тесово-4 накануне, 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На Ленинградской улице у дома № 3 злоумышленник вонзил нож в 69-летнего пенсионера. Пострадавший остался жив. Сейчас он находится в больнице. У мужчины диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки. Он находится в тяжелом состоянии.
Стражи порядка задержали подозреваемого спустя несколько часов после того, как было совершено преступление. У мужчины изъяли орудие убийства.
Полицией установлено, что в 10:20 возле магазина в доме 1 по Ленинградской улице в ходе внезапно возникшей ссоры ранее неоднократно судимый 53-летний местный житель ударил ножом в грудь 69-летнего оппонента и с места происшествия скрылся.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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Фото: Piter.tv
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