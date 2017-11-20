  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Лужском районе Ленобласти при столкновении трех микроавтобусов погибли два человека
Сегодня, 11:27
132
nastya960

В Лужском районе Ленобласти при столкновении трех микроавтобусов погибли два человека

0 0

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на встречную полосу движения.

Утром 9 сентября в 08:30 на 115-ом километре Киевского шоссе в Лужском районе Ленобласти произошло ДТП с участием трех микроавтобусов: Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на встречную полосу движения, погибли два человека. Сведения о пострадавших и их состоянии уточняются.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Ранее на трассе "Сортавала" легковушка улетела в кювет, фургон перекрыл две полосы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: ford tourneo, ford transit, hyundai starex, микроавтобусы
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии