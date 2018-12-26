Видео: на трассе "Сортавала" легковушка улетела в кювет, фургон перекрыл две полосы

На месте аварии образовалась пробка длиной в один километр.

Во Всеволожском районе Ленинградской области на трассе А-121 "Сортавала", в районе деревни Керро, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и крупногабаритного фургона. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

На кадрах видно, что фургон лежит на боку на проезжей части, а легковушка улетела в кювет, но стоит на колёсах. В Renault Logan сработали подушки безопасности. Человек, который, скорее всего, является водителем фургона, находился рядом, без видимых повреждений. Водителя легковушки было не видно, возможно, его увезла скорая. На месте находились только сотрудники ДПС.

На месте аварии образовалась пробка длиной в один километр.

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