Мотоциклист столкнулся с Hyundai Solaris на северо-востоке Петербурга

Поздно вечером 8 сентября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации очевидцев, мотогонщик столкнулся с Hyundai Solaris. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
Инцидент произошел на углу Петергофского шоссе и улицы Жукова. На кадрах видно, что мотоциклист остался жив и невредим. Иномарка стоит посреди поворота на проезжей части, однако движению других транспортных средств не мешает. Подробности случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что пострадавшего в аварии на КАД забирали в больницу на вертолете.
Видео: Piter.TV
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