Мотоциклист столкнулся с Hyundai Solaris на северо-востоке Петербурга

ДТП произошло на углу Петергофского шоссе и улицы Жукова.

Поздно вечером 8 сентября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации очевидцев, мотогонщик столкнулся с Hyundai Solaris. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел на углу Петергофского шоссе и улицы Жукова. На кадрах видно, что мотоциклист остался жив и невредим. Иномарка стоит посреди поворота на проезжей части, однако движению других транспортных средств не мешает. Подробности случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что пострадавшего в аварии на КАД забирали в больницу на вертолете.

Видео: Piter.TV