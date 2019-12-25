В Ленобласти Daewoo Nexia насмерть сбила мужчину

Погибший был водителем УАЗ и совершил аварийную остановку у края проезжей части.

Вечером 1 сентября в Лужском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

Около 21:30 на автодороге "Толмачево-Нарва" 20-летний молодой человек, находясь за рулем Daewoo Nexia, совершил наезд на мужчину 50 лет. От полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Уточняется, что погибший был водителем УАЗ и совершил аварийную остановку у края проезжей части. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV