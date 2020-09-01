Грузовик "догнал" иномарку на Ропшинском шоссе

У легкового автомобиля поврежден капот.

Во вторник, 1 сентября, на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе произошло ДТП с участием большегруза "Скания" и легковушки "Вольво". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный контроль Ленинградская область".

По предварительной информации, авария случилась у деревни Марьино примерно в 10:51. Грузовик врезался в иномарку сзади перед светофором. Судя по кадрам, никто не пострадал, однако багажник машины, ехавшей впереди, был поврежден.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Видео: ВКонтакте / kng_kontrol47