Грузовик "догнал" иномарку на Ропшинском шоссе

Во вторник, 1 сентября, на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе произошло ДТП с участием большегруза "Скания" и легковушки "Вольво". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный контроль Ленинградская область".
По предварительной информации, авария случилась у деревни Марьино примерно в 10:51. Грузовик врезался в иномарку сзади перед светофором. Судя по кадрам, никто не пострадал, однако багажник машины, ехавшей впереди, был поврежден.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Видео: ВКонтакте / kng_kontrol47
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