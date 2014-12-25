В Луге завершаются работы по благоустройству и асфальтированию участков нескольких дорог

После обновления проезжей части будет выполнено благоустройство прилегающих к ней территорий: помимо этого, планируется заасфальтировать тротуары, поставить ограждения и бортовой камень.

В субботу, 6 ноября, стало известно, что в Луге на Болотной и Псковской улицах завершаются работы по благоустройству и укладке асфальта на участки дорог на нескольких улицах. Об этом сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев своем Instagram-аккаунте.

По словам Намлиева, после обновления проезжей части будет выполнено благоустройство прилегающих к ней территорий: помимо этого, планируется заасфальтировать тротуары, поставить ограждения и бортовой камень.

Также Намлиев отметил, что на участке Болотной улицы от проспекта Урицкого до проспекта Володарского в скором времени откроют одностороннее движение для разгрузки трафика на перекрестке улицы Победы и проспекта Володарского.

Ранее Сосновый Бор станет столицей Ленобласти на два года.

Фото: Instagram / NAMLIEV_YV