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В Луге завершаются работы по благоустройству и асфальтированию участков нескольких дорог
Сегодня, 21:46
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В Луге завершаются работы по благоустройству и асфальтированию участков нескольких дорог

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После обновления проезжей части будет выполнено благоустройство прилегающих к ней территорий: помимо этого, планируется заасфальтировать тротуары, поставить ограждения и бортовой камень.

В субботу, 6 ноября, стало известно, что в Луге на Болотной и Псковской улицах завершаются работы по благоустройству и укладке асфальта на участки дорог на нескольких улицах. Об этом сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев своем Instagram-аккаунте.

По словам Намлиева, после обновления проезжей части будет выполнено благоустройство прилегающих к ней территорий: помимо этого, планируется заасфальтировать тротуары, поставить ограждения и бортовой камень.

Также Намлиев отметил, что на участке Болотной улицы от проспекта Урицкого до проспекта Володарского в скором времени откроют одностороннее движение для разгрузки трафика на перекрестке улицы Победы и проспекта Володарского.

Ранее Сосновый Бор станет столицей Ленобласти на два года.

Фото: Instagram / NAMLIEV_YV

Теги: асфальт, дорожные работы, луга
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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