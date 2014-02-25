Сосновый Бор станет столицей Ленобласти на два года

В 2023 году праздник примет город Тосно.

В следующем году столицей Ленинградской области станет Сосновый Бор. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Игорь Петров в пятницу, 29 октября.

Город, получивший это звание, будет проводить празднования по случаю годовщины со дня образования региона. Кроме этого, он сможет получить дополнительные средства на ремонт и благоустройство.

Известно, что в 2023 году праздник примет город Тосно. Отметим, что изначально планировался обратный порядок городов. Всего заявки на статус столицы подавали семь городов, в том числе Бокситогорск, Кировск, Луга и Волхов. Добавим, что стать столицей Ленинградской области можно не чаще одного раза в 10 лет.

Ранее Piter.tv сообщал, что в "красных" районах Ленобласти усилили ковидные ограничения. Для районов, которые находятся в "желтой" зоне, такие требования начнут действовать с 15 ноября.

Фото: Вконтакте / Администрация города Сосновый Бор