В Луге задержали пьяного похитителя сладостей с заправки

Перед грабежом мужчина ударил сотрудника АЗС.

Росгвардейцы задержали нетрезвого гражданина, который украл сладости из магазина при заправке, ударив перед этим сотрудника АЗС. Об этом сообщила пресс-служба УВО по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, инцидент произошел на Ленинградском шоссе. На место оперативно выехали сотрудники вневедомственной охраны, которые быстро отыскали хулигана. Часть похищенного была изъята.

Сейчас злоумышленник доставлен в отделение полиции.

Ранее мы рассказали о том, что мошенник обманул на 933 тысячи рублей несостоявшуюся сиделку для пенсионерки.

Фото: Пресс-служба УВО по Петербургу и Ленинградской области