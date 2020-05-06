В Луге состоялся персональный парад для двух местных ветеранов

Кроме того, в честь фронтовиков прошла акция "Бессмертный полк".

Во вторник, 5 мая, для двух ветеранов из Луги был организован персональный парад. Оркестр устроил торжественное выступление под окнами фронтовиков. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

На видеозапись мероприятия попал один из виновников торжества – участник партизанского движения в годы войны Валентин Михайлович Гребнев. Также парадный расчет поздравил героя Советского Союза Александра Ивановича Семенова. Во время боевых действий 1941-1945 годов он командовал самоходкой СУ-85, получил тяжелое ранение. Сейчас Александру Ивановичу 97 лет: он не смог присутствовать в кадре из-за плохого самочувствия.







Также к мероприятию присоединились участники движения "Бессмертный полк". Они выстроились в ряд с фотографиями ветеранов в руках, соблюдая социальную дистанцию.

Ранее мы рассказали о том, что ветеран из Петербурга собирает деньги для врачей.

Фото: ЛенТВ24, Видео: ВКонтакте / lugasluh