В Луге проходит благоустройства сквера у поликлиники

Рабочие продолжают строительство сквера в городе Луга на перекрестке улицы Тоси Петровой и проспекта Урицкого. Об этом сообщила газета "Лужская правда".
Исполнителем работ является ООО "Благострой". Специалисты закачивают укладывать плитку и обустраивать пешеходные дорожки.
Кроме того, согласно проекту, в сквере сохранятся все деревья и кустарники. Также жителей будет радовать фонтан и несколько клумб.
Новое пространство для отдыха будет готово к 1-му августа.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти открыт прием заявок на конкурс по благоустройству общественных пространств.
Фото: Вконтакте / lpravda
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