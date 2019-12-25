В Луге проходит благоустройства сквера у поликлиники

Там построят фонтан и проложат дорожки для пешеходов.

Рабочие продолжают строительство сквера в городе Луга на перекрестке улицы Тоси Петровой и проспекта Урицкого. Об этом сообщила газета "Лужская правда".

Исполнителем работ является ООО "Благострой". Специалисты закачивают укладывать плитку и обустраивать пешеходные дорожки.

Кроме того, согласно проекту, в сквере сохранятся все деревья и кустарники. Также жителей будет радовать фонтан и несколько клумб.

Новое пространство для отдыха будет готово к 1-му августа.

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Фото: Вконтакте / lpravda