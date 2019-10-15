В Луге при обрушении моста погиб один человек

Девять человек госпитализированы.

Сегодня, 22 июля, в городе Луга Ленобласти обрушился мост. Погиб один человек. Об этом рассказали в телеграм-канале "112".

На территории поселения проходит праздник-фестиваль "Ольгины берега". Участники мероприятия вышли на мост для встречи ладьи и Ольги. Сооружение не выдержало такого количества людей.

Известно, что девять человек госпитализированы. Детали происшествия уточняются.

Ранее на Piter.TV: на Софийской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие.

Видео, фото: Телеграм / 112