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В Луге при обрушении моста погиб один человек

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Девять человек госпитализированы.

Сегодня, 22 июля, в городе Луга Ленобласти обрушился мост. Погиб один человек. Об этом рассказали в телеграм-канале "112".

На территории поселения проходит праздник-фестиваль "Ольгины берега". Участники мероприятия вышли на мост для встречи ладьи и Ольги. Сооружение не выдержало такого количества людей.

Известно, что девять человек госпитализированы. Детали происшествия уточняются.

Ранее на Piter.TV: на Софийской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие.

Видео, фото: Телеграм / 112

Теги: город луга, мост обрушился в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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