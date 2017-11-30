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На Софийской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие
Сегодня, 15:51
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На Софийской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие

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Причины и детали произошедшего уточняются.

Днем субботы, 22 июля, на улице Софийской случилась авария. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Судя по фотографии, столкновение произошло между грузовиком и легковушкой. На месте находились кареты скорой помощи.

Как утверждают очевидцы, пострадали водитель легковой машины и его пассажир. Для них понадобились носилки. 

Причины и детали произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в жестком ДТП на КАД погибли двое, одному человеку оторвало ноги.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп есть пострадавшие, софийская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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