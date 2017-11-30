На Софийской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие

Днем субботы, 22 июля, на улице Софийской случилась авария. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Судя по фотографии, столкновение произошло между грузовиком и легковушкой. На месте находились кареты скорой помощи.
Как утверждают очевидцы, пострадали водитель легковой машины и его пассажир. Для них понадобились носилки.
Причины и детали произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в жестком ДТП на КАД погибли двое, одному человеку оторвало ноги.
Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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