В Луге неизвестные вломились в квартиру к женщине

Возбуждено уголовное дело по 161-ой статье УК РФ (Грабеж).

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, вломившихся в дом к женщине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 14 октября в городе Луга на Сергиевской улицы. На момент происшествия 44-летняя женщина была в дома, как вдруг услышала, что кто-то вошёл в квартиру. Двое малознакомых мужчин начали избивать потерпевшую, а после отобрали у неё 700 рублей и скрылись с места преступления. Пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка вышли на след подозреваемых и у дома 106 по улице Урицкого задержали двух 43-летних преступников.

Правоохранительные органы выяснили, что один из подозреваемых был ранее неоднократно судим. Он был задержан на основании статьи 91-ой УПК. Сейчас решает вопрос об избрании меры пресечения второму преступнику.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти полиция задержала двух карманников, похитивших телефон и деньги.

Фото: Pixabay